In porto attraccano i veleni 

Una bomba inesplosa dorme sotto l’acqua del porto di Arbatax. Sul caso della carenza di ormeggi, con le 13 società del Consorzio operatori del diporto Arbatax fresco di costituzione, irrompe l’intervento di Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di sistema portuale Mare di Sardegna, istituzione che gestisce lo scalo.

La situazione vede la Turismar, titolare di una concessione di cui ambisce la proroga per nove mesi e in corsa per ottenere anche l’esclusiva gestione dei 1.400 metri quadri dell’area Pagnottelli su cui, però, hanno messo gli occhi anche il Consorzio operatori del diporto Arbatax e la Levante Arbatax. «Stiamo cercando di ristabilire regole certe, trasparenti e uguali per tutti che, per troppo tempo, sono mancate. Ci sono spazi che, per anni, sono stati occupati abusivamente dalla Turismar, nel più totale disinteresse di tutti». Il direttore Turismar Franco Ammendola, chiamato in causa, replica a muso duro. «Con queste scelte sciagurate, Deiana ha riportato i veleni al porto dopo vent’anni. Sta creando le condizioni affinché gli operatori vengano privati della possibilità di lavorare. In questo momento sta illudendo tutti quelli che hanno bisogno di lavorare, trascinandoli in una competizione da cui non si sa chi ne uscirà vincitore. Abusivo? Quelle aree le ho utilizzate dal 1997».

I divieti

Nell’area di cui è titolare di concessione, la Turismar è legittimata a praticare la propria politica commerciale. Compresi i prezzi degli ormeggi, quest’anno lievitati del 68 per cento rispetto al 2023, quando già avevano subito un incremento del 20 per cento. Ma Turismar, così come qualsiasi altro concessionario di spazi, non può limitare le richieste di ormeggi.

Sul punto Deiana è chiaro: «Turismar ha deciso di non accogliere più gli operatori del diporto commerciale con l’intento specifico di generare criticità all’interno del porto. Un gestore di concessioni non può rifiutare la richiesta di ormeggio da parte della clientela finché ha degli spazi disponibili. Attualmente - puntualizza il presidente dell’Authority - risultano ampi spazi del porto turistico totalmente inoccupati. La mancata accettazione di richieste di posti barca è motivo di revoca della concessione, nella misura in cui venisse accertata».

Corsa contro il tempo

Centotrenta gommoni delle tredici società del nuovo Consorzio sono a terra, in attesa che la procedura di assegnazione emetta verdetti. Accadrà nelle prossime settimane, ma attualmente il comparto è congelato. Nei mesi scorsi l’Authority ha commissionato uno studio di manovra per valutare gli spazi disponibili in porto per le attività. «Abbiamo ricevuto la perizia Cetena con i nuovi limiti delle concessioni compatibili con la sicurezza del traffico e, nell’arco di una settimana, pubblicheremo l’ordinanza con cui si potranno presentare domande di concessioni nel porto valide da settembre e per i prossimi anni». I titolari dei gommoni attendono una svolta.

