In porto attracca la polemica 

Non è una prova di forza, ma poco ci manca. Il sindaco Mario Mulas, nei giorni scorsi, ha commentato con entusiasmo le prime verifiche tecniche di ormeggio di un traghetto Moby nel porto di Golfo Aranci. Di fatto è un atto di sfida, alla Regione e soprattutto all’Autorità portuale della Sardegna. Perché? Il problema è che a Cagliari hanno un’altra idea dello scenografico scalo portuale golfarancino, traffico commerciale bocciato e scelta decisa su un approdo “turistico, ricreativo e crocieristico”. Il presidente del’Autorità portuale regionale, Massimo Deiana, a quanto pare, non ha preso benissimo l’immagine del traghetto Moby a Golfo Aranci. Deiana è stato sempre molto chiaro, per l’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna a Golfo Aranci ci sono le condizioni di una scelta strategica netta tutta a favore di maxi e giga yacht. Il presidente della Autorità portuale sarda aveva detto ai golfarancini: «Per quanto mi riguarda, sceglierei l’opzione turistico ricreativa, anche se con l'altra noi incasseremmo di più. Un dato è certo, non sono possibili scelte ibride. O è l’una o è l’altra cosa». Discorso chiaro, quindi il traghetto Moby ormeggiato a Golfo Aranci è stato come un sasso nello stagno.

«Sono coerente»

Anche l’assessore regionale alla Programmazione, ed ex sindaco di Golfo Aranci, Giuseppe Fasolino, non ha gradito. La scelta strategica è quella di riconversione turistica radicale del paese, con la presenza prevalente della nautica di lusso. Il sindaco Mario Mulas, però, non cambia di una virgola la sua posizione: «Io ho commentato con favore le prove tecniche di ormeggio del traghetto, peraltro concluse con successo, perché c’è una linea precisa indicata dal Consiglio comunale nella sua interezza, il mandato è a sostenere l’opzione delle banchine per il traffico commerciale, per le crociere e la darsena per gli yacht». Esattamente quello che l’Autorità portuale non considera fattibile. Risponde Mulas: «I rispondo con le parole stesse del presidente Deiana, sarà il mercato a decidere quali navi arriveranno. Intanto, però, dateci le banchine e gli interventi che ci servono».

