In porto alla scoperta delle navi cacciamine 

Le navi militari in sosta nel porto di Cagliari aprono alle visite al pubblico: appuntamento domani, dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18, per poter scoprire il cacciamine Chioggia della Marina italiana, il Capricorne della Marina francese, il Segura della Marina spagnola e l’Amasra della Marina turca. Le navi, arrivate ieri nel porto cagliaritano, fanno parte de dispositivo Nato Snmcmg2 (Standing Nato Mine Countermeasures Group 2) e sono arrivate per una sosta logistica.

La Snmcmg2, viene spiegato dalla Marina militare italiana, «è una forza marittima multinazionale integrata composta da navi appartenenti a diverse nazioni alleate, che si addestrano ed operano insieme, e che sono permanentemente disponibili per portare a termine missioni Nato con competenze specifiche nella lotta alle mine navali». Generalmente la forza navale è impiegata nel Mar Mediterraneo, ed è comandata a rotazione da un ufficiale di Marina delle Nazioni partecipanti, il quale dipende dal Comando Marittimo Alleato.

La missione principale della Snmcmg2 è quella di migliorare la sicurezza marittima attraverso operazioni di contromisure mine, che includono ricerca, classificazione, identificazione e la neutralizzazione di mine navali e ordigni esplosivi inesplosi. Uno degli obiettivi chiave è affinare al massimo l'interoperabilità tra le marine dei paesi membri della Nato attraverso esercitazioni e operazioni congiunte.

La nave Chioggia della Marina militare italiana è appositamente progettata per la localizzazione e la disattivazione-distruzione di mine navali, attraverso un sofisticato sistema sonar e di due veicoli filoguidati (Rov) per rilevare e investigare ogni oggetto che giace sui fondali marini sino a profondità di circa 600 metri.

