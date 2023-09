In Polonia Contu bronzo nel K2 200 

Un podio giovanile per la Sardegna all’Olimpyc Hopes di Poznam, appuntamento che chiude la stagione internazionale della canoa di velocità. In Polonia, l’azzurrina del Cks Le Saline, Valeria Contu, assieme alla padovana Elena Voltan, ha ottenuto il 3°posto (a 3 decimi dal 1°) nella C2 200 metri Under 16, alle spalle di Germania e Polonia. Per Valeria tra C1 e C2 ben 5 finali conquistate. Due finali, nel K2 200 e K2 500 U16, invece, per l’oristanese Elena Murtas assieme a Bianca Guerrieri.

