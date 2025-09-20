In pole a Baku c’è Verstappen Male le Ferrari 

Baku. Sei bandiere rosse (un record), due ore invece dell'una prevista, per rimuovere le macchine incidentate. Più impetuose raffiche di vento e una spruzzata di pioggia nel finale, a rimescolare ulteriormente le carte. È stata lunga e tormentata la strada verso la pole del GP dell'Azerbaijan di Formula 1 (oggi alle 13 su SkySport). Nel caos sono affondate le Ferrari, mentre é emersa vincente, ancora una volta, la classe di Verstappen. Sullo scivoloso asfalto di Baku “Mad Max” ha ottenuto la sesta prima fila dell'anno, la 46ª in carriera, sferrando il colpo vincente quando gli avversari non avevano più tempo per rispondere. Al suo fianco, staccato di mezzo secondo, c'é Carlos Sainz (Williams), bravo e fortunato a schivare i muretti del circuito cittadino azero e imbroccare il giro giusto. In seconda scatteranno il neozelandese Liam Lawson (Racing Bulls) e Kimi Antonelli (Mercedes), autore di una prova di grande maturità.

Rosse in crisi

Notte fonda, invece, per le Rosse. Con Lewis Hamilton tagliato fuori dalla lotta per i primi posti già in Q2 - e dire che venerdì l'inglese aveva alimentato l'ottimismo con il miglior tempo assoluto delle libere -, a metà dell'interminabile Q3 Maranello ha salutato anche Charles Leclerc, che a Baku aveva ottenuto le ultime quattro pole. Il monegasco, nel tentativo di portare la SF-25 oltre i suoi limiti, ha perso l'anteriore in frenata e chiuso il giro contro le barriere di curva 15. La Ferrari partirà 10ª con Leclerc e 12ª con Hamilton e le speranze di un buon risultato sono quasi azzerate.

Sorpresa Piastri

Quanto la pista si fosse fatta insidiosa nelle ultime battute lo ha poi certificato Oscar Piastri. Il leader del mondiale piloti ha stampato la sua McLaren alla 3 e domani sarà sesto al via. Del passaggio a vuoto ha però approfittato solo in parte Lando Norris, compagno di team dell'australiano. Nel finale convulso ha ottenuto appena il settimo posto, dopo aver commesso un errore nel suo unico giro veloce in Q3. Partirà quindi solo due posizioni davanti a Piastri, che lo precede di 31 punti.

Delusissimo Hamilton: «A- vremmo dovuto usare le medie in Q2. È quello che hanno fatto tutti gli altri. Non so dire perché noi non le abbiamo montate, ma ne parleremo», ha detto.

RIPRODUZIONE RISERVATA