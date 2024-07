In pista per beneficenza, torna la Rotary corre 

Di corsa per una giusta causa: quale, lo decideranno gli stessi partecipanti della “Rotarycorre”. Oristano è pronta ad accogliere l’ottava edizione della mezza maratona solidale organizzata da Rotary club, Rotaract e Interact, in collaborazione con il Comune, il Centro sportivo italiano e le associazioni di volontariato. L’appuntamento è per sabato, alle 19.30, in piazza Roma e chiunque potrà cimentarsi in uno dei tre percorsi: la dieci chilometri competitiva, la dieci non competitiva e la passeggiata da tre chilometri.

Dal 2015 la manifestazione si impegna a raccogliere fondi per finanziare progetti di carattere sportivo e sociale per la città. Stavolta saranno i runners a scegliere l’iniziativa da finanziare fra tre opzioni: il ripristino di un’area sportiva dismessa, l’acquisto di un voucher da destinare all’ippoterapia o la realizzazione di un’area per i disabili lungo la spiaggia di Torregrande. La serata sarà animata da attività collaterali sportive a carattere divulgativo; in piazza Eleonora e piazza Roma si potrà provare qualche tiro a canestro grazie alla presenza del Nuovo Basket Oristano, oppure ci si potrà misurare con la scherma. Sarà possibile iscriversi alla manifestazione fino alle 14 di sabato. ( m.g. )

