In pineta malore fatale per un ciclista 

Doveva essere il solito sabato in bici con tuta, casco e voglia di stare a contatto con la natura. Nicola Sensibile, 51 anni di Selargius, era un habitué di questi tornanti dall’ingresso del più grande polmone verde dell’hinterland sino alla collina di “Bruncu Mogumu” e spesso del monte Serpeddì. Ieri il dramma, la tragedia agghiacciante che ha fatto subito il giro fra gli ospiti in pineta e a Sinnai. Sensibile si è improvvisamente accasciato al suolo. I soccorsi sono stati immediati, la situazione appariva disperata tanto che è stato fatto arrivare anche l’elisoccorso, atterrato proprio sull’asfalto che porta al punto più alto della pineta, a 340 metri sul livello del mare.

L’epilogo

Nicola Sensibile era già morto. Impossibile ogni soccorso e il magistrato di turno ha immediatamente disposto la rimozione della salma. Una fine assurda, difficile da accettare per chi lo ha conosciuto da atleta (Sensibile era noto anche per le sue camminate e la passione per l’ambiente) e per un familiare che ha effettuato il pietoso rito del riconoscimento della salma. La mattinata si è conclusa così, tra uno spruzzo di pioggia l'altra. Sul posto anche i carabinieri di Sinnai per i rilievi di legge.Un sabato diverso, una mattinata terribile che sarebbe dovuta essere una mattinata di sport come tante. Sensibile, è stato detto, non ha mai avuto problemi di salute, lo sport, ed in particolare la bici, sono stati sempre la sua passione. Ieri il cuore lo ha tradito senza regalare una speranza ai suoi soccorritori, rendendo inutile anche l’arrivo dell’elisoccorso.

La disperazione

Tutto è apparso drammaticamente chiaro, tanto che ha disposto subito la restituzione della salma alla famiglia. Una persona stimata, uno sportivo vero, tradito da cuore che era la sua forza. Le due ruote non erano le sue uniche amiche: era amante della “camminate” tra i sentieri e aveva soprattutto tanti amici. Ieri mattina, come faceva spesso ogni fine settimana, ha inforcato la bicicletta. Questa volta lo avrebbe fatto il solitudine, decidendo di affrontare i tornanti della pineta. Non lontano dalla cima, il suo cuore ha ceduto: l’uomo è stato notato da alcuni escursionisti che hanno cercato di soccorrerlo, facendo scattare anche l’allarme. Tutto inutile nella disperazione di che transitava da quelle parti .

Il precedente

Lo scorso anno una tragedia simile è stata vissuta anche sulla costa sud Orientale della Sardegna, a Cala Regina: anche nell’occasione, era stato un ciclista a morire in strada dopo un improvviso malore. E ancora prima, oltre quattro anni fa, episodio analogo nelle campagna fra Sinnai e Maracalagonis con un’altra vittima, tradita ugualmente da un infarto mentre rientrava in paese da una passeggiata in bici.

