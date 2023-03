In pineta 700 atleti per la gara campestre 

Si sposta ad Arborea la quinta e ultima tappa del Festival del cross. Sono il lungomare e la pineta delle Strade 26 e 28 ovest gli spazi scelti per la gara campestre che domani ospiterà circa 700 atleti a partire dalle 9. L’appuntamento, organizzato da Atletica leggera Arborea, sarà aperto alle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Senior e Master over 35 e sarà valido come Campionato regionale individuale di cross delle categorie Allievi, Promesse e Senior e come Campionato regionale di società cross della categoria Ragazzi.

Nell’occasione si celebrerà il secondo memorial dedicato a Giorgio Sar. All’interno della pineta, sono stati selezionati tre percorsi, pensati per accogliere gli atleti partecipanti nel rispetto delle abilità e competenze di ciascuno di loro: uno di 300 metri, un secondo di mille metri e un terzo di duemila. Durante la manifestazione, sarà aperto il punto ristoro del Bar28.

I partecipanti troveranno un parcheggio comunale segnalato da stalli di sosta. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Arborea, in collaborazione con l’assessorato comunale allo Sport, con la società sportiva dilettantistica Amatori Terralba e con la sede provinciale della Federazione italiana di atletica leggera. ( )

