In Piemonte successo-show per Del Toro 

Quando non c’è Tadej Pogacar, c’è Isaac Del Toro. Il 21enne messicano ha infilato ad Acqui Terme la quindicesima vittoria stagionale, la sesta sulle strade italiane in cinque settimane, imponendosi per distacco nella 109ª edizione del Gran Piemonte, scattato da Dogliani 179 chilometri prima. Le sue cifre, così come quelle del suo capitano in una Uae Emirates giunta alla cifra record di 92 vittorie nel 2025 sono impressionanti, senza dimenticare la maglia rosa persa sull’ultima salita del Giro d’Italia.

Del Toro è scattato sull’ultima salita, a 17,7 km dall’arrivo, dove ha preceduto di 40” lo svizzero Marc Hirschi (Tudor) e l’olandese Bauke Mollema (Lidl-Trek): a 1’07” il gruppo inseguitore, regolato dall’altro svizzero Fabio Christen (Q36.5). Il primo italiano è stato Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious), sesto, poi Andrea Bagioli (Lidl-Trek), decimo. Nel primo gruppo anche Brambilla, Pinarello e Ulissi; a 1’41” Filippo Ganna.

Domani Del Toro sarà al via del “Lombardi”, in cui correrà in appoggio a Pogacar che cerca il quinto successo di fila, impresa non riuscita neppure a Fausto Coppi. ( c.a.m. )

