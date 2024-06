In piedi dopo l’intervento al ginocchio a 100 anni 

Un intervento d’eccezione al Cto d’Iglesias dal sapore agrodolce. Da un lato il lavoro dell’equipe di Chirurgia ortopedica che ha eseguito con successo un’operazione su una paziente di cent’anni, dall’altro il fatto che un intervento effettuato in uno dei presidi ospedalieri del territorio diventi una notizia da festeggiare visto che da fine marzo, per via della mancanza di medici specialisti, i bisturi del Sirai e del Cto attendono negli sterilizzatori.

La situazione

«I pazienti che necessitano di intervento vengono trasferiti nei presidi cagliaritani, ormai in sofferenza - ricorda Gino Cadeddu della segreteria Cgil - non si eseguono interventi programmati, se non quelli semplicissimi e le liste d’attesa sono chilometriche». Paradossalmente ad aizzare gli animi è stato un comunicato dell’azienda sanitaria che ha reso nota la buona riuscita di un intervento al Cto: «Erminia Porcu, classe 1924, potrà tornare a camminare dopo una frattura al ginocchio - si legge nella nota - L'indicazione all'intervento, per nulla scontata in una paziente di quell'età, è stata resa possibile grazie al lavoro d'equipe delle unità operative di Chirurgia ortopedica specialistica (responsabile Carlo Pintus), Anestesia e Rianimazione (diretta da Aldo Clemenza), e Medicina Interna (diretta da Antonio Pisano). La gestione anestesiologica è stata modulata secondo le necessità soggettive della paziente».

Le proteste

Il lavoro eseguito rende merito all’intero staff, ma la comunicazione da parte della Asl Sulcis Iglesiente ha fatto storcere più di qualche naso: «Siamo contenti per la paziente, ma in questo momento lodarsi è del tutto fuori luogo. - commenta il segretario territoriale della Uil Fpl Efisio Aresti - L’attività programmata non esiste più per la mancanza di personale. In questo modo si illudono le persone, le si innervosisce perché in tanti attendono le cure». Il 43enne Giuseppe Orrù rientra in quest’ultima categoria: «Sono in lista per un intervento alla spalla dal gennaio del 2023. - racconta - Avevo effettuato tutte le analisi per l’operazione, ma il telefono è rimasto muto e sono ancora in attesa». Il presidente dell’Opi trova quantomeno discutibile la comunicazione della Asl: «Che sia di buon auspicio la felice risposta clinico assistenziale alla paziente centenaria - dice Graziano Lebiu - Il pensiero corre però ai tanti che non hanno avuto le stesse possibilità di cure e attenzioni, per via delle strutture complesse chiuse a Carbonia e a Iglesias, per i servizi strumentali e diagnostici ad orario ridotto sia in ospedale che nel territorio, per i troppi professionisti che vanno via e per i pochi che arrivano. Sulle risoluzioni alla mobilità passiva verso l’area metropolitana cagliaritana per il diritto alla salute, occorre accendere medesimi riflettori». Rita Melis, referente territoriale della “Rete sarda in difesa della sanità pubblica” commenta: «È triste che una notizia così bella, sia fatta passare dall’azienda come “eccezionale”, perché ha il dovere di assistere tutti e sempre, è un diritto al momento negatoci».

