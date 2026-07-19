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A Cagliari.
20 luglio 2026 alle 01:44

In piazza Yenne la festa è iberica 

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Una festa lunga tutta la notte, con il centro di Cagliari che si è riempito di bandiere della Spagna e tifosi in estasi. Anche nel capoluogo il trionfo delle Furie Rosse è stato celebrato in grande stile, con centinaia di spagnoli e altrettanti argentini riuniti fra piazza Yenne e il Corso per seguire la finale nei locali. Il pienone si presenta da ben prima delle 21, con un colpo d’occhio impressionante: arrivando da piazza Yenne verso il Corso, sulla destra una marea rossa e sulla sinistra una biancoceleste, come se fossero due curve. Al gol di Ferrán Torres impazziscono di gioia gli spagnoli, mentre per gli argentini comincia la delusione. Appena passata la mezzanotte, il triplice fischio fa partire la festa completa: fumogeni, rigorosamente rossi, bandiere al vento, caroselli e cori al grido di «forza Spagna». Tantissimi degli spagnoli che hanno vissuto il loro secondo trionfo Mondiale a Cagliari hanno seguito la finale indossando la maglia della propria nazionale, con dietro i nomi dei vari Lamine Yamal, Rodri, Pedri e anche leggende come Iniesta e David Villa. C’è poi chi ha la maglia del proprio club, dal Barcellona al Real Madrid passando per Las Palmas e Betis. «È una sensazione unica aver vissuto qui a Cagliari la seconda vittoria della Spagna al Mondiale: abbiamo potuto festeggiare con tanti nostri connazionali, in un clima di assoluto rispetto con gli argentini», festeggia Jorge Díaz, di Granada così come Rocío López che segnala come «sia stato un sogno, molto emozionante, che mi rende davvero felice». «Dopo 16 anni siamo tornati a vincere il Mondiale: per noi spagnoli è un orgoglio. Il migliore del torneo è stato Rodri, che dal primo giorno ci ha trascinati», aggiunge Fran Cabanillas, arrivato nell’Isola da Badajoz. Paloma Cuacos e Yaiza Horcajuelo, entrambe di Madrid, esultano: «Ci ricorderemo di questa finale vista a Cagliari, è stato come viverla a casa nostra».

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