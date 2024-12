In piazza Yenne al via da oggi le sfide sulla scacchiera gigante 

Una scacchiera gigante accessibile a tutti, lezioni per grandi e piccini, partite in simultanea e sfide in bianco e nero con pluricampioni che si esibiranno bendati. Per tre giovedì consecutivi da oggi (poi il 12 e il 19 dicembre) la magia del Natale farà da sfondo, in piazza Yenne, a tre serate speciali dedicate a scacchi e backgammon, due giochi tornati di moda dopo la pandemia che uniscono tradizione e convivialità. Il tutto nell'ambito dei Mercatini di Natale.

Si parte oggi, dalle 18 alle 20,30, con una spettacolare partita in simultanea che vedrà protagonista Isacco Ibba, 42 anni, noto anche per aver introdotto gli scacchi come materia curricolare in diverse scuole. Il campione si confronterà con più avversari contemporaneamente e chiunque potrà sfidarlo. A disposizione anche scacchiere libere per esperti e neofiti.Secondo appuntamento il 12 (stessa ora): in programma un mini torneo tra giovani talenti e l’esibizione del “grande maestro” Francesco Sonis che giocherà bendato sulla scacchiera gigante con il commento in diretta di un esperto che guiderà il pubblico alla scoperta delle strategie ed eventuali colpi di scena.Infine il 19, dalle 18 alle 21, spazio al backgammon, in collaborazione con il circolo cittadino. Previsti mini corsi introduttivi (alle 19 e alle 20).

