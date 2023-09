In piazza un solo slogan: «Basta violenza sulle donne» 

«Se toccano una, toccano tutte». «Basta violenza sui nostri corpi». «Non può patriarcare per sempre». Sono solo alcuni degli striscioni viola che, ieri, in piazza Costituzione, hanno fatto da cornice al sit-in organizzato, in concomitanza con altre piazze italiane, dall’associazione “Non una di meno” per dire, dopo un’estate di brutalità, «basta alla violenza sulle donne». E tenere così alta l’attenzione su un fenomeno che «non può più essere considerato emergenza, ma è sistema. È il sistema patriarcale che ha normalizzato la violenza, rendendola strutturale». Non invocano «forche o patiboli», ma chiedono «cambiamenti strutturali».

«No vuol dire no», hanno gridato le tante persone in piazza: uomini, donne, giovani, bambini, bambine, adolescenti. «Se aspettiamo le istituzioni campa cavallo. La città sicura la fa la comunità transfemminista. Oggi dobbiamo fare prevenzione: non c’è una sola mela marcia, ma è un problema che ci riguarda tutte e tutti», affermano, sulle note della canzone “Non tutti gli uomini”, le attiviste dell’associazione.

Su un drappo bianco, appeso sulla scalinata del Bastione, sono stati scritti i nomi di tutte le donne uccise nel 2023: la prima a gennaio è stata Giulia Donato, 23 anni, uccisa con un colpo di pistola da Andrea Incorvaia, il suo fidanzato. L’ultima, Marisa Leo, 39 anni madre di una bimba di 4, ammazzata giovedì dall’ex compagno e padre di sua figlia, Angelo Reina, che poi si è tolto la vita.

«Una donna su tre ha subito una violenza sessuale e una donna ogni tre giorni viene uccisa, il più delle volte per mano di partner o ex partner», spiega Bruna Biondo di “Non una di meno”, «in questo sistema si colpevolizzano e si ri-vittimizzano le donne che alla violenza sono sopravvissute e lo stesso si fa con le donne ammazzate che non hanno più voce. Chi vede o sente e non interviene è complice, chi chiede il video di uno stupro, stupra a sua volta».



RIPRODUZIONE RISERVATA