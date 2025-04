In piazza tanti fedeli orfani del suo sorriso 

Commozione e preghiere per Francesco, il Papa venuto dalla fine del mondo per lasciare un segno profondo nella Chiesa, in attesa dei funerali che si svolgeranno sabato alle 10 in piazza San Pietro. I suoi modi familiari, il suo essere “uno di casa”, persino le telefonate a chi aveva bisogno di sostegno, le sue visite nelle abitazioni private (memorabili gli incontri con Edith Bruck e con Emma Bonino), il suo «pregate per me» e quel «buonasera» che ha aperto il suo cammino, sono ricordi indelebili che affiorano nel mesto pellegrinaggio in piazza San Pietro dove sono stanno arrivando fedeli da ogni parte del mondo.

Roma, a maggior ragione in queste giornate, è una babele di lingue. Nel piazzale davanti al colonnato decine di troupe televisive per raccontare i preparativi dei funerali. Un tempo sospeso fatto anche di eloquenti silenzi. Il lutto è un momento condiviso per farsi forza tutti insieme di fronte alla morte di Francesco, che domenica nella stessa piazza aveva salutato i fedeli. E chi prega davanti alla basilica di San Pietro pensa che quel saluto pieno di vita, nonostante l'affanno, in occasione della Pasqua di resurrezione, sia stato l'addio di un Pontefice che sentiva avvicinarsi l'ultima ora. Lo dicono in tanti a mezza voce, tra le lacrime.

Dolore e serenità

L’anima della piazza è dolente. Ha il cuore spezzato. Ma si percepiscono anche sorrisi e serenità perché il Pontefice argentino ha portato gioia e allegria con il suo modo di fare, le sue battute, la sua ironia. Francesco, pur nell’autorevolezza e nel rispetto del ruolo, viene considerato un parente stretto, un amico sincero che è stato sempre in grado di offrire conforto con saggezza e con le parole giuste. C’è un gruppo arrivato dalla Gallura, diocesi di Tempio-Ampurias. Un pellegrinaggio già programmato che ha assunto un significato particolare. «Siamo qui per salutare Francesco, figura straordinaria. Lo ringraziamo per quello che ha fatto e siamo qui per testimoniare la nostra gratitudine», dicono con una voce sola i devoti giunti dall'Isola.

Andrea, cagliaritano, è nella “città eterna” con la moglie e la figlia. A Roma per fare i turisti ma il loro viaggio ha assunto uno sviluppo imprevisto lunedì mattina. «Quando abbiamo letto la notizia della scomparsa di Francesco abbiamo pianto. Per noi Francesco è come un padre che ha guidato la grande famiglia della Chiesa con grande amore in questi anni. Coltiviamo un sentimento di affetto e riconoscenza nei suoi confronti». Tante storie private si incrociano in una città con un sole abbagliante. Luca, napoletano che vive a Asti, racconta il suo incontro con il Papa della misericordia e della gioia in un’udienza del mercoledì dedicata alle famiglie. «Ero insieme a mia moglie in stato di gravidanza. C'era il concreto rischio di perdere la bimba. Eravamo disperati. Francesco con la sua tenerezza ci ha trasmesso serenità. Ci ha detto che non dovevamo preoccuparci. Alla fine tutto è andato bene. La nostra bambina si chiama Francesca. E ora siamo qui in preghiera per lui. Non possiamo dimenticare quello che ha fatto per noi». Lucio, pugliese, dopo la veglia di preghiera, ci mostra con emozione la copertina dell’edizione straordinaria dell’Osservatore Romano.

La visita a Cagliari

Il vaticanista dell’Espresso Stefano Maria Paci ricorda la prima visita programmata del pontificato a Cagliari, nel settembre del 2013. «Fu un viaggio storico, perché in quell’occasione Francesco ha mostrato i segni di quello che avrebbe fatto negli anni successivi. Gli piaceva stare in mezzo alla gente, avvicinarsi alle persone, condividere i loro problemi». Il cardinale Arrigo Miglio, allora arcivescovo di Cagliari, nel corso della diretta al tg di Videolina, davanti alla telecamera di Massimo Piras, rammenta il commosso abbraccio dei fedeli sardi e la benedizione in limba: “Nostra Segnora ’e Bonaria bos accumpanzet sempre in sa vida”.

