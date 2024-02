In piazza Sunda scatta l’allarme bocconi avvelenati 

Nuove segnalazioni sui social per il pericolo “polpettine” avvelenate che potrebbero attirare non solo cani e gatti, ma anche bambine e bambini. Dopo le segnalazioni in via Nazionale e in via Pabillonis, gli ultimi bocconcini di riso - probabilmente avvelenati - sono stati trovati qualche giorno fa in piazza Sunda, vicino al teatro “Olata” da una signora che passeggiava con il suo cane.

È da fine dicembre, da quando Willy, a passeggio con la sua padrona Barbara Puntel, è morto dopo aver ingerito un bocconcino in piazza del Crocifisso, che i proprietari di cani e gatti lanciano l’allarme sperando anche in un intervento della Polizia locale.

Ma Quartucciu, purtroppo, non è nuova a situazioni di questo tipo. Anche nel parco di via Mandas subito dopo l’inaugurazione è morta una cagnolina per avvelenamento, così come tempo fa nel quartiere “Freccia Verde” sono stati trovati wurstel con chiodi, facendo scattare subito l’allarme tra i padroni degli amici a quattro zampe. Mentre in via Thiesi alla fine dello scorso anno all’interno del cortile di una casa privata, dove vive un cane, sono stati lanciati dei bocconi avvelenati. Per fortuna la padrona se n’è accorta e il suo Beagle non li ha ingeriti. Gesti che suscitano rabbia e indignazione tra i quartuccesi e che si chiedono come mai, se in città ci sono le telecamere, sia sempre così difficile riuscire a individuare gli autori di gesti così spregevoli.

