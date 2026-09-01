In piazza si parla in limba 

Il sardo ritrova il suo spazio naturale di vita, incontro e socialità nel cuore della città della pompia. Da lunedì al 4 settembre, ogni sera dalle ore 21 alle 22.30, Piazza Martiri di via Fani, meglio conosciuta come Pratha ‘e Marcatu, ospita “Sa Pratha ’e sa Limba”, un ciclo di cinque appuntamenti dedicati alla riscoperta e alla pratica della comunicazione in lingua sarda.

L’idea

L’iniziativa – apprezzata fin dalle prime giornate – nasce dalla collaborazione tra lo Sportello linguistico dell’Unione dei Comuni del Montalbo, l’associazione turistica Pro Loco Siniscola e l’associazione di promozione sociale Istellas Events. «Un progetto che punta a riportare la lingua al centro della quotidianità», spiega Angelo Canu, dello Sportello linguistico, «restituendole quella dimensione spontanea e comunitaria che per generazioni ha caratterizzato le piazze e i luoghi di ritrovo». Non si tratta di lezioni tradizionali, né di incontri accademici. Ogni serata sarà costruita come una vera e propria chiacchierata guidata, con argomenti legati alla vita di tutti i giorni e pensata per favorire il confronto tra persone con differenti livelli di competenza linguistica. Un modo semplice e diretto per parlare, ascoltare e soprattutto prendere confidenza con l’uso orale del sardo.

Orizzonte giovani

«Particolare attenzione è rivolta ai giovani, soprattutto a coloro che comprendono bene la lingua ma incontrano difficoltà quando devono utilizzarla attivamente, formulando frasi e sostenendo una conversazione», spiega Giancarlo Dalu, presidente della Pro Loco. È proprio in questo passaggio, dalla comprensione alla produzione, che “Sa Pratha ’e sa Limba” intende intervenire, offrendo un ambiente accogliente e libero da giudizi, correzioni rigide. La formula è parte integrante del percorso. La continuità permetterà ai partecipanti di acquisire progressivamente sicurezza, familiarizzare con la pronuncia e sperimentare la costruzione delle frasi, trasformando la pratica linguistica in un momento di socialità piacevole e condivisa. La piazza, dunque, torna ad assumere la sua funzione più autentica: essere luogo di incontro, dialogo e trasmissione tra generazioni. «È qui che la lingua può tornare a vivere non soltanto attraverso lo studio», spiega Mauro Piredda, dello Sportello linguistico, «ma soprattutto attraverso le relazioni, le storie, le esperienze e le parole scambiate quotidianamente». Gli organizzatori rivolgono l’invito all’intera comunità cittadina, chiamata a partecipare numerosa. L’obiettivo è chiaro: valorizzare il patrimonio linguistico locale non come una testimonianza relegata al passato, ma come uno strumento vivo, inclusivo e capace di guardare al futuro.

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