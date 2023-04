In piazza Santa Lucia la giornata dell’ambiente 

Entra nel vivo il programma per la valorizzazione di piazza Santa Lucia, nell’ambito del progetto Creative Living Lab, promosso dalla direzione generale creatività contemporanea del Ministero della Cultura, con associazione capofila Open Air ASD APS e il patrocinio del Comune.

L’appuntamento è per sabato dalle 9 in poi in piazza Santa Lucia, tra via Monsignor Angioni, via Fadda e via Perra. Fino alle 17 è in programma una giornata dedicata all’ambiente, aperta a tutti: grandi e piccoli, abitanti del quartiere e non.Si partirà con la pulizia della piazza cercando di coinvolgere anche i commercianti della zona. All’ora di pranzo ci sarà un pic-nic comunitario. Il pomeriggio poi è dedicato ai bambini con un laboratorio letterario sul tema dell'ambiente assieme a Gloria Lai.La giornata si terrà in collaborazione con l’associazione Cittadinanza Attiva Oikos. Si prosegue il 26 e il 27 aprile con la lettura di racconti all’aperto. E ancora dal 4 al 6 maggio tre gior ni dedicati alla fotografia, il 10 e l’11 il laboratorio “Riprendiamoci la città” con il videomaker Nicola Puddu.

Il 15 e il 19 maggio spazio alla street art con Skan e il 27 un incontro sul riciclo creativo.Il 5 e il 6 giugno il laboratorio di gioco e danza, il 21, 22 e 28 un incontro sulle tradizioni cittadine con il gruppo Città di Quarto .

