In piazza Sa Barchixedda arrivano 200 nuove piante 

In occasione della Giornata nazionale degli alberi, domani, la Rai darà ufficialmente avvio al progetto “Rai coltiva il futuro”, con una cerimonia pubblica che si terrà alle 12.30 in “piazza Sa Barchixedda”, l’area tra via Monte Acuto e via Val Venosta, nel quartiere Is Mirrionis, già teatro di un progetto di riqualificazione urbana. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune, prevede la messa a dimora di 200 piante di diverse essenze, fornite dal Raggruppamento Biodiversità dei Carabinieri, che attinge dai propri vivai.

«L’obiettivo è quello di diffondere la cultura della sostenibilità e della cura del territorio riaffermando l’importanza della salvaguardia del patrimonio naturale e dei valori civili attraverso la sensibilizzazione dei cittadini alla tutela del verde urbano», spiegano i promotori.

In “piazza Sa Barchixedda” saranno messe a dimora piante di arbusti quali il corbezzolo, il mirto, la ginestra e il lentisco – rispettivamente simboli del tricolore italiano, della Sardegna, della tenacia e della rinascita – nonché di alberi di frassino e sarà successivamente dotata di arredi urbani a cura del Comune, che restituiranno alla città una zona verde oggi inutilizzata e oggetto di degrado.La cerimonia ufficiale con l’apposizione di una targa, si svolgerà alla presenza di rappresentanti delle istituzioni civili e militari e della Rai. L’evento sarà seguito dai notiziari regionali della Tgr Sardegna e dalle pagine social di Rai Per la Sostenibilità-ESG.Inoltre, Radio Rai darà notizia dell’iniziativa già oggi nel programma “Radio3 Scienza” alle 11.30 e in “Io, Chiara e il Green”, alle 14 su Isoradio. Domani, invece, se ne parlerà all’interno del Gr1 e di “Sportello Italia” alle 12.25 su Radio1 e nella trasmissione “Caterpillar” alle 19.45 su Radio2.

