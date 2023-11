In piazza Roma il guano ricopre marciapiede e panchine 

Tenere in condizioni decorose marciapiede e panchine che si affacciano in piazza Roma sembra un’impresa titanica. Almeno quanto potare gli enormi alberi che ogni sera, malgrado il Comune abbia piazzato le casse che emettono i versi di rapaci, diventano la casa di piccioni. Che ovviamente riempiono di guano quella parte di “salotto buono” all’angolo con via Tirso rendendolo indecente, puzzolente e al limite della sopportabilità. Come se non bastasse inoltre le panchine in basalto sono inservibili creando non pochi disagi soprattutto agli anziani. Un problema, quello delle panchine stracolme di guano, che purtroppo si riscontra anche in altre zoine della città.

