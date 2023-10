In piazza Repubblica sofferenza finita: quasi tutta riaperta 

Non era certo l’incubo della Repubblica, ma della piazza che ad essa è intitolata, invece, sì. Il cantiere a lungo immobile per realizzare il tracciato per la mobilità su rotaie, ha smobilitato. E i cagliaritani sospirano un «finalmente», dopo i disagi prolungati dal blocco dei lavori che, di fatto, aveva privato la città di uno snodo fondamentale a fianco all’attuale capolinea della metropolitana leggera. Ma alla fine l’appalto dell’Arst è stato concluso - per quel pezzo del tratto Repubblica-Matteotti, cioè la stazione delle Ferrovie dello Stato - e ora si può finalmente proseguire con un nuovo segmento verso il cimitero di Bonaria.

Attualmente, solo una corsia del grande incrocio fra piazza Repubblica, via Pessina, via Dante, via Alghero e via Grazia Deledda è rimasta impercorribile, ma è quella riservata ai mezzi pubblici: autobus, taxi e corriere. Resta recintata perché quella stessa corsia è ora utilizzata come area di cantiere, ma non lo resterà a lungo: entro l’anno, sarà riaperta al traffico pure quella. In ogni caso, commentano dall’Arst (titolare di Metrocagliari), «non abbiamo evidenze di particolari criticità, proprio in quanto è utilizzata solo dai mezzi pubblici». (l. a.)

