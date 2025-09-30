In piazza per uno stipendio più giusto 

Sono arrivati da tutta la Sardegna per rivendicare l’equiparazione delle loro retribuzioni con quelle dei dipendenti regionali. Circa 1500 manifestanti, perlopiù dipendenti degli enti locali, sotto il palazzo del Consiglio regionale chiamati da Cgil, Cisl e Uil per sostenere la proposta di legge che prevede l’attuazione del comparto unico istituendo l’Aran (l’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali). Il testo ha già ottenuto l’ok della commissione Autonomia. Mancava un’integrazione sulla copertura finanziaria arrivata ieri. Relazione che il presidente dell’Assemblea Piero Comandini ha insistito perché la commissione Bilancio richiedesse all’assessorato di riferimento, così da evitare l’eventuale impugnazione della legge da parte del Governo. La proposta così perfezionata approderà in Aula la prossima settimana. Martedì 7 ottobre, come annunciato dallo stesso Comandini e da tutti i capigruppo al microfono davanti a 1.500 in piazza. «Ci stiamo muovendo all'interno di una materia non semplice», ha detto, «sarà un percorso che dovremo seguire anche dopo l'approvazione della legge in Aula. Dobbiamo assolutamente evitare impedimenti ad altri livelli istituzionali».

Le sigle

In generale, la mancata attuazione del Comparto unico determina l’emigrazione dei dipendenti dei Comuni nel sistema Regione. In pratica, ha sottolineato ieri Alessandro Pischedda di Uil Fpl, «soprattutto nei centri più piccoli gli enti locali si stanno svuotando». «Ci aspettavamo che la legge entrasse in Aula già la scorsa settimana», ha aggiunto Paola Sarigu di Fp Cisl, «non si deve chiudere, non si devono sopprimere Comuni perché non ci sono più dipendenti, vogliamo poter garantire e mantenere i servizi ai cittadini, da quelli sociali che coinvolgono gli anziani alle manutenzioni. Vanno custodite le professionalità di tutti coloro che lavorano negli enti locali, anche quelli più piccoli». Il segretario di Fp Cgil di Cagliari, Nicola Cabras, ha raccontato che «siamo venuti a sapere di ulteriori richieste di chiarimenti sulla norma. Questo stop ha preoccupato tutti i lavoratori e le lavoratrici, che ci hanno chiesto di portare avanti delle azioni e di prendere posizione». Da qui l’organizzazione del sit-in. «Questa riforma è stata promessa, ora è il momento di votarla. E chi pensa che non sia utile, o chi ha altre idee, lo dica chiaramente e in trasparenza». E se l'intoppo sul provvedimento è legato alle risorse per dare gambe alla riforma, «la proposta che sosteniamo si basa su un sistema incrementale di fondi in base alla disponibilità della Regione: non c'è un impatto devastante come qualcuno racconta».

I dubbi

Il centrodestra continua a rimanere scettico sulla sostenibilità della proposta. Per rendere praticabile questa soluzione sono necessari qualcosa come novantadue milioni di euro all’anno, circa 275 milioni nel triennio. Mesi fa l’assessore agli Enti locali aveva parlato di «12 milioni di euro già stanziati per il 2025, 30 milioni annui a decorrere dal 2026 per l’omogeneizzazione del trattamento economico». (ro. mu.)

