«In piazza per salvare la sanità» 

Una città che perde medici, scuole che chiudono per mancanza d’acqua e un’aula che si divide su consenso e violenza di genere. L’ultimo Consiglio comunale di Nuoro fotografa un territorio sotto pressione, tra emergenze strutturali e scontro politico.

Sanità, Nuoro perde pezzi

La sanità nuorese continua a indebolirsi. In aula è emerso che un medico nell’Ortopedia del San Francesco è in partenza per Cagliari: nel reparto resteranno in due a coprire turni e reperibilità. In Oncologia i medici sono tre. Neurochirurgia potrebbe perdere il primario. A lanciare l’allarme il consigliere di minoranza Pierluigi Saiu: «Mentre si discute di 41 bis e Gaza, abbiamo il primato per numero di persone che rinunciano alle cure, a Nuoro continuiamo a perdere medici». Saiu parla della situazione della Diabetologia, trasferita in locali con infiltrazioni d’acqua. Da qui la richiesta di un Consiglio comunale a Cagliari il 7 marzo «al fianco di cittadini e comitati in piazza per chiedere una sanità che funzioni». Il sindaco Emiliano Fenu fa sapere che «la questione sarà affrontata in maggioranza per valutare le iniziative da assumere». L’emergenza si aggiunge a quella dei medici di famiglia. Ares ha aperto una selezione d’urgenza per coprire i mille pazienti orfani di Riccardo Ferrarelli, 38 anni, trovato morto in casa.

Il dibattito

Il confronto si accende sulla parità di genere. Quando Maura Chessa, dell’opposizione, si prepara a illustrare l’ordine del giorno sulla violenza di genere presentato a novembre, la maggioranza chiede l’inversione dei punti per discutere prima quello sulla legge per il consenso presentato in seguito dalle consigliere Gabriella Boeddu, Paola Siotto, Irene Melis e Annalisa Canova. Nel documento si richiama il principio del consenso nei reati di violenza sessuale alla luce delle modifiche proposte all’articolo 609 bis del codice penale. La Boeddu ricorda che «la libertà delle donne e il principio di autodeterminazione devono essere ribaditi con forza. Sarebbe gravissimo tornare a un passato in cui la donna, pur vittima, finisce sul banco degli imputati». Ordine del giorno approvato con 18 voti favorevoli, contrari Saiu e Sebastiana Buffoni. La Chessa annuncia voto favorevole ma è critica: «Voto sì oltre ogni opposizione, avete trasformato un principio in bandierina politica». Ma il suo emendamento sul «bilancio di genere» è bocciato dalla maggioranza che vota sì alla mozione Chessa sulla violenza.

Scuole assetate

Ancora Maura Chessa solleva il tema delle scuole chiuse per mancanza d’acqua e senza cisterne. L’assessora Giulia Corda spiega: «I lavori partiranno a maggio. Dal prossimo anno scolastico non ci saranno chiusure». Via libera anche alla mozione della commissione Istruzione, presieduta da Matteo Cicalò con vicepresidente Francesca De Ambrosis, che impegna sindaco e amministrazione ad attivarsi contro il taglio delle autonomie scolastiche.

