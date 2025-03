«In piazza per il futuro dell’industria nel Sulcis» 

In piazza per discutere con cittadini e istituzioni locali e regionali del futuro dell’industria del Sulcis. Il riconoscimento dell’Europa al piano litio come “progetto strategico” e il silenzio assoluto dopo gli impegni presi dai ministri davanti a migliaia di lavoratori delle linee zinco e piombo hanno dato l’imput a una nuova mobilitazione.

Mobilitazione

La chiamata, per il primo aprile alle 17 nell’anfiteatro di piazza Marmilla a Carbonia, arriva dai sindacati Fiom, Fsm e Uilm che, dando seguito all’iniziativa in sciopero dei metalmeccanici dei primi giorni del mese marzo 2025 vogliono che non passino altri mesi preziosi senza pretendere a gran voce risposte

«Le mobilitazioni tenute nei giorni passati – si legge in una nota delle tre sigle sindacali – hanno riacceso l’interesse delle Istituzioni ai massimi livelli e rimesso al centro dell’agenda politica il futuro industriale, in particolare quello del nostro territorio, lo dimostrano le convocazioni tenute nei giorni immediatamente successivi alle giornate di sciopero; confermate dalle convocazioni imminenti per Eurallumina (3 marzo) e Sider Alloys (7 aprile) al Ministero delle imprese e del Made in Italy. Ma anche gli annunci di questi giorni dimostrano che non si deve abbassare la guardia».

Le promesse

Secondo i sindacati, e come hanno ribadito nei giorni scorsi i sindaci del territorio, occorre partire dalle dichiarazioni dei ministri e delle istituzioni regionali il 27 dicembre 2024 nella visita in fabbrica alla Portovesme srl, «basati sulla strategicità delle produzioni prime del territorio, a cui devono seguire atti concreti in tempi rapidi». Si era parlato dell’arrivo imminente di un nuovo investitore per la linea zinco ma era stato affermato da più parti che la convivenza con Glencore nello stabilimento sarebbe stata impossibile da ipotizzare. Ecco perché le notizie degli ultimi giorni hanno destato più di una preoccupazione tra i lavoratori in cassa integrazione: «Ci paiono da approfondire le dichiarazioni su altre tipologie di produzioni», scrivono i sindacati che sottolineano l’esigenza di pretendere «il rilancio dello zinco, inteso come importante se non unica produzione utile alla reale ripresa occupazionale. Di questo discuteremo nell’assemblea pubblica».

