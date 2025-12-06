In piazza per il diritto al pediatra 

Non solo passeggini, culle e carrozzine. Gli organizzatori della protesta in programma martedì 9 dicembre a Baratili San Pietro, ovvero i tanti genitori di bambini rimasti senza assistenza sanitaria, chiedono di invadere la strada anche con tricicli e piccole biciclette. Una protesta che durerà tutta la giornata.

È stata inoltre annunciata la lettura di un documento durante il vertice dei sindaci del distretto sanitario di Oristano, in programma, appunto, martedì prossimo a Baratili alle12, proprio per affrontare la spinosa questione. Gli organizzatori stanno chiamando a raccolta anche tantissimi camici bianchi. In particolare, i medici del San Martino di Oristano. Il problema riguarda anche loro, visto che chi è senza medico deve per forza raggiungere il pronto soccorso pediatrico. Ci sarà una raccolta firme.

Il caso

I genitori hanno deciso di manifestare in piazza dopo aver scoperto, nei giorni scorsi, che solo i residenti dell’Ambito territoriale 1, che comprende i Comuni di Cabras, Oristano, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamanna, Siapiccia, Simaxis e Villaurbana, potevano scegliere il nuovo medico arrivato in città, la pediatra Gaia Serrau. E non tutti gli altri. La Asl non aveva chiarito la suddivisione degli ambiti e questo è il motivo per cui, alle sei del mattino, la fila in via Carducci a Oristano era già lunga.

La rabbia

«Ora basta - spiega Alessio Fanari, due figli, uno degli organizzatori della protesta - Martedì pretenderemo di entrare nella sala, dobbiamo guardare in faccia i sindaci, sono loro la massima autorità sanitaria locale. Poi leggeremo il documento. Invitiamo i sindaci a mettere in discussione la loro poltrona, come anche i vertici Asl. Il problema esiste da anni, ma non è stato risolto. Sono loro a dover fare qualcosa, non noi che siamo genitori e vittime». Gli organizzatori chiedono a tutti i cittadini dell’Oristanese di unirsi alla protesta, non solo le famiglie rimaste senza pediatra: «Il problema riguarda tutti - spiega Fanari - si parla di spopolamento e poi ci mancano i servizi primari».

Sul caso interviene anche la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Puligheddu: «Da tre anni sto chiedendo alla Regione di mettere in agenda i diritti dell’infanzia, ma nulla. Per ora solo improvvisazione e superficialità. Martedì sono fuori per un impegno, ma è come se ci fossi. Ben venga la protesta».

Dai municipi

«Sono sindaco, ma anche papà di due bambini - spiega Claudio Pinna, primo cittadino di Zeddiani - Non è stato bello scoprire che la nuova dottoressa non era per tutti. La Asl ha creato false aspettative. La protesta è giusta, siamo preoccupati. Conosciamo il grave problema della carenza dei medici, ma così non si può andare avanti. Bisogna trovare soluzioni immediate».

Dal municipio di Ollastra parla il primo cittadino Osvaldo Congiu: «Il giorno in cui i genitori hanno scoperto che la dottoressa non era disponibile per tutti, mi hanno contattato già dalle sette del mattino. Ci sono persone disperate».

