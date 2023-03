«In piazza per difendere l’Et» 

«Chiediamo una manifestazione popolare che, partendo dal palazzo comunale, porti il dissenso delle persone nei confronti di questo atto inqualificabile al sito di Sos Enattos». Pietro Castagna e Pina Bandinu siedono sui banchi della minoranza nel Consiglio comunale di Lula. Dicono: «Siamo preoccupati e scossi da questo atto intimidatorio che ferisce la comunità e lo condanniamo fermamente proponendo una manifestazione nella quale coinvolgere, oltre Lula, i paesi limitrofi, quelli della provincia di Nuoro e tutta la comunità regionale, poiché l’Einstein Telescope ha una valenza internazionale, le cui aspettative potranno mutare le sorti dell’Isola».

Gli anziani

Quando arriva la notizia dell’ordigno posizionato a Sos Enattos in pochi ci credono. Un gruppo di anziani, sui gradini della chiesa, sembra avere conto di tutta la situazione. « Sono maccos (sono matti a fare una cosa del genere)», mormora uno. « No’ est de inoche (non è di qui)», gli fa eco l’altro. Sussurrano a mala pena, quasi per paura di infrangere le speranze nuove all’orizzonte. La notizia “vola” e arriva la solidarietà dalla comunità e dei lulesi che vivono altrove.

La comunità

Alessandro Calia da trent’anni vive in Bulgaria senza mai interrompere i rapporti con il paese. Dice: «È un’opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire, si deve difendere l’Einstein Telescope poiché rappresenta lo strumento più importante per far rinascere le comunità e tutta l’Isola. Spero si tratti dell’azione di un solitario impaurito dal possibile e ingovernabile arrivo in paese dei visitatori e dal confronto con altre culture». Pino Montanino è figlio di un ex minatore, insegnante di educazione fisica e titolare di una palestra con società sportiva annessa, dice: «L’obiettivo principale è stato, sin dall’inizio, quello di coinvolgere più persone possibili: enti pubblici, privati, politici locali e nazionali, amministrazioni territoriali e regionali, affinché si sostenesse questo straordinario progetto internazionale, volto allo studio e alla ricerca scientifica. In un deserto di proposte di rilancio, rappresenta il vero volano per il futuro dei nostri giovani, per il rilancio economico, culturale ed eventualmente demografico. Quest’azione deplorevole non indica certo che la comunità non accetti il laboratorio scientifico: Lula e le comunità intorno vogliono eccome questo progetto e si adopereranno affinché nessun altro interesse rallenti o impedisca l’Einstein Telescope».