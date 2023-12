«In piazza Nazzari non si può fare il mercato provvisorio» 

Piazza Nazzari non può ospitare il mercato provvisorio. Perché lì doveva essere realizzato un teatro da 320 posti e un parcheggio e i fondi con i quali è stato realizzato il parco della musica vincolavano il Comune a rispettare quella destinazione.

Lo sostiene Giuseppe Farris, candidato sindaco con un polo civico, che sull’argomento aveva già attaccato Paolo Truzzu. Nel mirino dell’ex assessore c’è anche l’ex primo cittadino Massimo Zedda, tra i possibili candidati alle prossime amministrative. «Sia Truzzu che Zedda fingono di ignorare di aver mancato alla parola data alla Regione, alla Fondazione del Teatro lirico ed al Conservatorio perché Comune e Città metropolitana nel 2017 promossero ed approvarono la Convenzione che ha finanziato il Parco della musica, incaricando il Comune di realizzare un teatro da 320 posti ed un parcheggio in piazza Nazzari nonché diverse altre infrastrutture perché a Cagliari si potessero produrre anche spettacoli di rilievo internazionale», sostiene Farris. «Di fronte alla deportazione di 180 titolari di box dal mercato di San Benedetto ci chiediamo perché il sindaco non ha portato queste sostanziali e unilaterali modifiche all’accordo di programma ad un tavolo comune tra Regione e Fondazione per verificarne il consenso? Quali sono le motivazioni che hanno indotto Truzzu ad avviare un progetto così rivoluzionario e doloroso senza condividerlo né con gli attori coinvolti né con la cittadinanza? Farebbe bene l’attuale sindaco», conclude Farris, «a preoccuparsi dei possibili risvolti di questa operazione che butta via 2 milioni e mezzo di euro per il nuovo teatro e le altre infrastrutture del Parco della musica. Stanziamenti che sono a destinazione vincolata».

