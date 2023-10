Anche Oristano si fa contagiare dalla Halloween-mania. Martedì in piazza Eleonora si terrà una serata di festa per tutte le età. L’iniziativa è stata voluta dalla Giunta Sanna ed è organizzata con la collaborazione della Pro Loco. Dalle 16.30 spettacolo di intrattenimento e balli per bambini in maschera, sarà premiata la maschera più originale; alle 21 concerto di una band locale mentre dalle 23 dJ set.

