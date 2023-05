È un pomeriggio per amanti del vintage e dei motori quello di scena oggi a Domusnovas grazie all’evento “Tra Harley, Arte, Epoca”. Alle 17 il via all’esposizione in piazza Matteotti di circa 50 auto d’epoca di tutti i tipi poi spazio ad una sessantina di rombanti Harley Davidson (18) e alla musica con Luca Martelli (già batterista dei Litfiba). Spazio anche ai più piccoli con i laboratori a premi curati dall’associazione Pro Loco. (s. f.)

