In piazza Miglior lo spettacolo del Wine Ball 

Un centinaio di partecipanti, 25 squadre, tanto divertimento e basket per tre giorni. Questi gli ingredienti che hanno dando vita al “Wine Ball” 2025 che si è svolto lo scorso fine settimana in piazza Josto Miglior. Il torneo è stato anche l’occasione per ospitare una delle tappe del Fip 3x3 giovanile. Oltre alle categorie Under 16 maschile e femminile, si sono affrontate anche le categorie Pro, Amatori e Minibasket. Il tutto grazie all’organizzazione dell’associazione Basket Lanusei: «La nostra - spiega Antonella Alterio, presidente del club - è una realtà relativamente giovane, il cui obiettivo è quello di voler fare crescere il basket sul territorio. Ecco perché abbiamo aperto anche a Jerzu un centro minibasket che funziona molto bene. E a Jerzu abbiamo organizzato il 3x3 che, devo dire è stato davvero apprezzato, con circa un centinaio di iscritti per tutte le tre giornate». A Jerzu c’è stata anche la visita del presidente della Fip Sardegna, Salvatore Serra, e del responsabile organizzativo minibasket Sardegna, Claudio Zucca, che hanno incontrato il sindaco, Carlo Lai. «Sono davvero contento di aver partecipato alla tappa di Jerzu del 3x3 - afferma il presidente Serra - e apprezzo gli sforzi che fanno per far crescere il basket nel territorio, ma anche per la bella organizzazione della manifestazione». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA