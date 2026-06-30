In Piazza Marcia  si sosta 30 minuti  

Trenta minuti di sosta in piazza Marcia, dalle 8 alle 18 dal lunedì al sabato. Piccola rivoluzione voluta dal Comune per far aumentare la rotazione nell’occupazione degli stalli. Più parcheggi per più utenti. Non è l’unica novità nell’area nevralgica dell’accesso al centro.

Alcuni operatori economici della zona hanno proposto un patto di collaborazione con il Comune al fine di incentivare l'utilizzo dei posteggi di Villaggio Santa Lucia per le soste più lunghe. L'obiettivo è lasciare liberi gli stalli più vicini alla piazza per chi deve effettuare commissioni, raggiungere un'attività commerciale o uno studio professionale, oppure per i residenti che quotidianamente vivono il centro cittadino. Un’idea gradita all’amministrazione comunale. «Si tratta di una proposta nata dal territorio – dichiara l'assessore Gianni Perotti – che abbiamo deciso di sostenere perché fondata sul buon senso. Il parcheggio di Villaggio Santa Lucia è stato realizzato proprio per offrire un'alternativa a chi deve lasciare l'auto per molte ore». L'assessore evidenzia come il disco orario e il patto di collaborazione siano strumenti complementari. «Il disco orario favorisce la rotazione della sosta, ma i risultati migliori si ottengono quando è accompagnato da comportamenti responsabili e condivisi. Per questo il Comune non intende limitarsi a regolamentare gli spazi, ma vuole anche valorizzare le proposte che arrivano direttamente da chi vive e lavora ogni giorno questi luoghi.» Questa esperienza è un primo banco di prova. Se si produrranno i risultati attesi, l'amministrazione valuterà, insieme agli operatori interessati, di collaborare in altre zone della città interessate dalle stesse criticità.

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