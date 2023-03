«In piazza Manzoni troppi pericoli»  

Pozzanghere e pavimentazione dissestata: proteste sulle condizioni di piazza Alessandro Manzoni, davanti alla sede della polizia municipale, uno di quei luoghi pubblici che sembra essere stato dimenticato e abbandonato.

Eppure la piazza intitolata allo scrittore milanese si trova in un punto di passaggio, vicino al palazzetto dello sport e alle scuole e in prossimità dello spiazzo dove dovrebbe sorgere il centro di procreazione assistita. I cittadini auspicano che dagli uffici di via Nazionale programmino a breve una ristrutturazione: «Nel frattempo – dicono - sarebbe indispensabile tappare i crateri present nell'ingresso della scuola media e sostituire le pianelle sconnesse o mancanti: è una fortuna che nessuno si sia fatto male». L’assessore ai lavori pubblici, Walter Caredda, assicura che è in programma un sopralluogo per «conoscere il reale stato della piazza e provvedere alla sua eventuale sistemazione».

