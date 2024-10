In piazza l’omaggio a Gallisai 

Nuoro omaggia il pioniere dell’industria con un monumento. È stata celebrata ieri pomeriggio in piazza San Giovanni la figura di Franceschino Guiso Gallisai. Una statua bronzea realizzata da Giancarlo Buratti domina ora la piazza. A sfilare il velo sono stati l’erede Paolo Guiso Gallisai e la presidente della Regione Alessandra Todde che ha ricordato le iniziative imprenditoriali di cui è stato protagonista. Il coro “Grazia Deledda” ha proposto alcuni brani. L’evento è frutto dell’unione tra associazione culturale “Il mulino”, Comune di Nuoro, Confindustria Sardegna centrale, Fondazione di Sardegna con la collaborazione della presidente della Regione. L’obiettivo è di dare nuova luce a un protagonista dello sviluppo economico e sociale tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima del Novecento, ricordato così da Salvatore Satta nel libro “Il giorno del giudizio”: «Aveva la passione per l’industria, quasi unico tra i nuoresi... Aveva impiantato un mulino a vapore con annesso pastificio». Satta cita anche l’industria idroelettrica che portò la luce in città. Don Franceschino fondò inoltre l’asilo di piazza Satta, tuttora attivo. Divenne cavaliere del lavoro nel 1913. Ieri don Francesco Mariani ha benedetto la statua ricordando le sue opere di bene. Poi il convegno in biblioteca. (g. pit.)

