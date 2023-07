In piazza la rivolta contro i passi carrabili 

I malumori contro la tassa sui passi carrabili diventano protesta di piazza, ma riapproderanno presto nel Palazzo municipale. Il giurista Andrea Pubusa, a nome del comitato che di fatto è sorto in questi mesi contro l’istituzione del nuovo balzello, invierà un formale documento al sindaco per illustrare i motivi «per cui secondo noi la tassa è iniqua e occorre sospendere in autotutela il procedimento». Un ultima spiaggia oltre la quale sarà causa legale.

Uniti

È quanto emerso ieri sera in piazza Rinascita (e nei giorni scorsi a Bacu Abis e Cortoghiana) nell’assemblea pubblica che nonostante il caldo non ha fermato le oltre cento persone accorse a sentire le ragioni di chi combatte l’applicazione della tassa sui passi carrabili: 3300 avvisi (di cui circa 400 già pagati) inviati sia a chi ha il cartello del passo carraio perché vuole il servizio sia a chi non lo ha mai chiesto ma il Comune anni fa gli ha realizzato il cordolo reclinato del marciapiede davanti al garage o al giardino senza che nessuno lo avesse richiesto. Un’imposizione che migliaia di famiglie non mandano giù soprattutto in un momento di crisi come quello che attraversa il Sulcis in questo periodo. Ha organizzato l’assemblea il gruppo Sinistra Futura Carbonia. La tassa per l’annualità 2022 è già a ruolo, e forse arriverà pure per il quinquennio precedente. Una recente modifica decisa dalla Giunta per l’annualità 2023 limiterà la tassa solo a chi richiederà il passo carrabile. Questo non ha reso meno sentita la protesta. «Novanta euro per un servizio di cui non usufruirò mai perché il garage è inaccessibile è odioso balzello medievale», ha contestato Mauro Fenu, 75enne pensionato di Santa Caterina. Il microfono dell’assemblea passava di mano in mano e lo sfogo dei cittadini era automatico. Come quello di Ugo Scanu, 65: «A noi questo scherzo costerà oltre mille euro se dovessero davvero chiedere i 5 anni d’arretrato: mi hanno calcolato due cancelli da 4 metri, quindi 240 euro ciascuno». Gli avvisi vanno in media dai 90 ai 150 euro. La paura di un mora di 25 euro (superata l’ultima scadenza del 30 giugno) non spaventa più di tanto: «Non pagherò nulla – afferma Mauro Elias – questa tassa è inventata di sana pianta». I quasi 40 gradi alle sette di sera hanno quasi accresciuto l’ira dei partecipanti: «Devo sborsare 90 euro per entrare a casa – dichiara Onofrio Lampis, 80 anni – ma le urbanizzazioni non le mica realizzate io». Contesta la vicenda sul piano tecnico Paolo Pinna, 78, commercialista: «L’avviso di pagamento non è arrivato per raccomandata: sul piano formale è privo di validità». L’idea di far fronte a una nuova tassa sconcerta anche Piero Lampis, 72: «In un periodo di inflazione e mazzate continue l’imposizione di questa tassa è un clamoroso autogol politico».

Il mandato

L’assemblea (presenti i consiglieri Matteo Sestu, Sandro Mereu, Gian Luca Lai, Luca Pizzuto, Diego Fronterrè, Daniela Garau) si è chiusa con un mandato al giurista Pubusa: un documento ufficiale da indirizzare al sindaco: «C’è ancora spazio per rimediare». I cittadini hanno anche firmato moduli di richiesta per un Consiglio comunale aperto sul tema col sistema question-time.

RIPRODUZIONE RISERVATA