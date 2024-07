In piazza la rabbia  delle campagne «Siamo allo stremo» 

«Serve con urgenza l’acqua per gli animali». Il direttore di Coldiretti Luca Saba lo ripete dieci volte davanti ai quasi tremila accorsi per far sentire la voce dell’agricoltura sarda. «Non vogliamo aiuti a pioggia ma pioggia per gli animali», insiste dal palco allestito in una torrida piazzale Trento, sotto il palazzo della Regione.

Alla manifestazione organizzata per chiedere risposte sull’emergenza siccità ci sono i sindaci (oltre cinquanta), non troppi consiglieri regionali di maggioranza e opposizione, il presidente dell’Assemblea sarda Piero Comandini, gli assessori all’Agricoltura Gianfranco Satta, all’Ambiente Rosanna Laconi, ai Trasporti Barbara Manca. Assente lei, la governatrice Alessandra Todde. «Se fosse venuta sarebbe stato meglio», si lascia scappare in chiusura il presidente di Coldiretti Battista Cualbu, «cinque anni fa, a quattro mesi dall’insediamento della Giunta Solinas, organizzammo una manifestazione. Oggi facciamo lo stesso: Coldiretti vuole essere libera di portare avanti le istanze degli agricoltori, a prescindere da chi governa. Pretendiamo che la politica sia altrettanto compatta davanti alle emergenze. Serve unità di intenti». E la politica è compatta, secondo Piero Comandini: «Oggi la manifestazione di Coldiretti ha raggiunto l’obiettivo di mettere assieme le istituzioni, il Consiglio e la Giunta. Siamo tutti impegnati affinché ai prossimi appuntamenti in piazza potremmo raccontare i risultati delle cose fatte. Questa sarà una legislatura costituente e di cambiamento, in cui risolveremo i problemi».

La legge

La prossima settimana, ricorda Gianfranco Satta, approderà in commissione la variazione di bilancio. Circa diodici milioni (gli uffici sono ancora al lavoro per stabilire l’ammontare dell’intervento, precisa il presidente del parlamentino Antonio Solinas) saranno stanziati per far fronte alla siccità. Dodici milioni per intervenire subito sulle condotte dell’acqua, ma anche per i ristori dedicati a chi ha subito i tagli dell’acqua». Satta ha anche parlato della necessità di abbattere i tempi di pagamento dei premi agricoli, di far tornare l’assistenza nelle campagne. «Tante chiacchiere», secondo un agricoltore, «gli animali non possono andare a comprare l’acqua al bar, mandate le autobotti». Certo, ha dichiarato Rosanna Laconi nel suo intevento, «è nostro dovere intervenire per dare acqua agli animali. Ma Coldiretti assuma il ruolo di coordinatore per stabilire le esigenze di tutti, per sapere quante autobotti dobbiamo mandare e dove». E sulla fauna selvatica, aggiunge l’assessora, «stiamo promuovendo un piano di contenimento che prevede anche l’abbattimento». L’assessora ai Trasporti Barbara Manca ha ricevuto i complimenti di Cualbu per l’intervento già attuato sul piano della continuità per animali e merci. Ma, dice, «è una soluzione tampone, e adesso siamo al lavoro per contare di più nei tavoli ministeriali». Per Antonio Solinas, «sulla siccità paghiamo oltre vent’anni di mancata programmazione, quindi abbiamo tutti delle responsabilità».

Programmazione

Al di là delle misure d’urgenza, sostengono gli assessori, servono soluzioni strutturali e strategiche. Lo stesso direttore Saba sottolinea che «serve un grande piano decennale di revisione di tutte le reti idriche della Sardegna, in ogni caso è necessario attivare lo stato di calamità naturale». Presenti, tra i consiglieri di opposizione: Paolo Truzzu, Gigi Rubiu ed Emanuele Cera di FdI; Stefano Tunis di Sardegna al Centro 20Venti; Alessandro Sorgia della Lega. Sul palco anche la presidente dell’Anci Daniela Falconi: «Da sempre seguiamo le vertenze del mondo delle campagne. Adesso dobbiamo scindere i problemi: da una parte le emergenze, e dall’altra la programmazione necessaria per una soluzione strutturale, mettendo mano al problema delle condotte e degli invasi».

