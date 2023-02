In piazza la protesta degli studenti 

Crepe nei muri, termosifoni rotti, ascensore fuori uso e locali che si allagano durante le piogge. Gli studenti dell’istituto superiore Baudi di Vesme non ci stanno più e nella mattinata di ieri, dopo le innumerevoli segnalazioni da parte del dirigente scolastico all’ente su cui ricade la competenza della struttura (la Provincia), hanno scelto di manifestare la loro preoccupazione. «Da anni siamo costretti a vivere lo studio in una struttura a dir poco fatiscente. - racconta Vanessa Saragato, rappresentante d’istituto - La nostra preoccupazione è quotidiana e da troppo tempo chi di dovere non interviene. Molti dei pilastri sono crepati e scoperti, i termosifoni spesso non funzionano e lo scorso dicembre uno di questi è letteralmente scoppiato. L’ascensore si blocca ed in passato si è necessitato dell’intervento dei vigili del fuoco. Le tubazioni sono così mal messe che è accaduto, in alcune occasioni di non poterci recare ai servizi igienici».

Una delegazione di studenti è stata ricevuta dal sindaco Mauro Usai e l’assessore alla Pubblica istruzione Alessandro Lorefice: hanno ascoltato le rimostranze e segnalato al Commissario provinciale i vari disservizi. Si attende un intervento che pare sia stato garantito già dal prossimo lunedì. (ad. s.)

