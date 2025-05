In piazza la festa della Repubblica 

Tutto pronto per le celebrazioni del 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica. Domani la cerimonia inizierà alle 9.15 in piazza Mariano dove alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, sarà deposta una corona di fiori al Monumento in onore dei Caduti. Alle 10.45 in piazza Roma ci sarà l'alzabandiera, la lettura del messaggio del presidente della Repubblica e l’intervento del prefetto Salvatore Angieri.

Saranno infine consegnate le onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica italiana concesse dal presidente Sergio Mattarella a Samuele Cabizzosu, Pietrina Carta, Michele Chessa, Andrea Chirizzi, Maria Pina Corona, Sandra Fenu, Paolo Pradelli, Anna Paola Sechi e Massimiliano Torrente.

La cerimonia sarà accompagnata dal coro interforze san Michele Arcangelo, la banda musicale Mariano Bartolucci di Cabras, il coro dei bambini della scuola primaria di via Bellini, il musicista Nicola Piredda, l’associazione culturale Launeddas del Sinis e il gruppo folk Città di Oristano. Presenti le associazioni combattentistiche e d’Arma. ( m.g. )

