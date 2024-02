In piazza la distribuzione dei kit per la differenziata 

Per venire incontro a chi ha difficoltà a raggiungere l’ecocentro nella zona artigianale de s’Acqua Sassa, torna anche in piazza Matteotti la distribuzione del kit di buste per la differenziata. Ogni secondo mercoledì del mese gli addetti della Teknoservice distribuiranno i kit dalle 9 alle 13. La consegna in piazza avverrà il 14 febbraio, 13 marzo, il 10 aprile, l’8 maggio e via a seguire fino all’11 dicembre. Il ritiro in ecocentro (numero verde 800 615622) è previsto il lunedì, martedì, venerdì e sabato (sempre dalle 9 alle 13) e il venerdì dalle 14 alle 18. Per il ritiro occorre esibire la tessera sanitaria e se non si è l’intestatario della Tari anche una delega e la tessera sanitaria dell’intestatario. (s. f.)

