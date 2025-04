«In piazza IV Novembre serve un bagno» 

Piazza IV Novembre è da sempre luogo di ritrovo degli anziani che si riuniscono nelle panchine o nelle sedie portate da casa per fare quattro chiacchiere, per ascoltare la musica e per fare una partita a carte. Peccato però che quando si ha urgenza del bagno e arrivati a una certa età capita spesso, non ci sia altra scelta che tornare a casa. Per questo adesso i frequentatori dello spazio chiedono la sistemazione almeno di un box chimico .

«È da anni che segnaliamo questo problema» dice Renzo Puppa, «e siamo arrivati nel 2025 senza che nessuno ci abbia ascoltato. Ma cosa costerebbe mettere uno di quei bagni, come quelli che mettono per le feste o quando ci sono i cantieri, qui a ridosso della piazza? Qui vengono tanti anziani ed è un servizio importante per noi». Poco distante, seduto su una panchina con una vecchia radiolina che spara musica a tutto volume, Raimondo Marcia aggiunge: «I bagni qui non ci sono mai stati. Nemmeno quando tanti anni fa facevano il mercato. Chiediamo di venirci incontro e sistemarne almeno uno».

Qualche tempo fa erano state raccolte anche le firme allegate a una petizione ma nemmeno all’epoca la situazione si era sbloccate e in piazza IV Novembre dei bagni non c’è nemmeno l’ombra.

RIPRODUZIONE RISERVATA