Bosa.
01 febbraio 2026 alle 01:01

In piazza IV Novembre “Meraviglie della Valle del Temo e dintorni” 

Si rinnoverà anche quest’anno una delle manifestazioni più attese e partecipate del territorio, “Meraviglie della Valle del Temo e dintorni”, il mercato contadino a chilometro zero che negli ultimi anni ha saputo valorizzare le produzioni agricole locali e rafforzare il legame tra comunità, territorio e filiera corta. L’amministrazione comunale ha infatti accolto la richiesta presentata dal Distretto agricolo e del cibo “Terre di Planargia”, rete di imprese che coordina l’iniziativa.

Piazza IV Novembre sarà ancora la sede, mantenendo le sette postazioni già individuate. L’appuntamento sarà settimanale: tutti i sabati dalle 8 alle 14, con le sole eccezioni del 25 aprile, 15 agosto e 26 dicembre. A queste date si aggiungono cinque giornate straordinarie: 24 e 30 aprile, 14 agosto, 24 e 31 dicembre, sempre nella stessa fascia oraria.

L’iniziativa nasce dalla volontà di sostenere un comparto agricolo che vive un momento delicato e, allo stesso tempo, offrire ai consumatori prodotti di qualità, tracciabili e legati alla tradizione locale. Le imprese partecipanti, tutte appartenenti alla rete “Terre di Planargia”, dovranno attenersi infatti a precise prescrizioni: esposizione chiara dei prezzi, etichette corrette, cartelli identificativi con logo del mercato e provenienza. ( s. c. )

