In piazza il raduno delle Harley 

Villasimius capitale degli appassionati delle Harley Davidson. Nell’ultimo week end oltre cento motociclisti provenienti da tutta l’Isola hanno percorso via del Mare per fermarsi in piazza Margherita Hack in occasione della 2ª edizione della Biker Night. Sul palco, nelle insolite veci di cantante, si è esibita con la sua band la criminologa Roberta Bruzzone. «Sono stati tantissimi i visitatori - ha sottolineato Sergio Ghiani, presidente del consorzio turistico e uno degli organizzatori (fa parte dei Legionari, gruppo di harleysti di Villasimius) - che si sono avvicinati anche solo per dirci che avevano una Harley. Hanno assicurato che cercheranno di venire di nuovo in vacanza in Sardegna proprio con la moto. Per Villasimius una splendida vetrina, cercheremo di ampliare e rendere sempre più attraente il raduno». L’evento si è svolto col patrocinio del Comune e la collaborazione tra Legionari della XXX Legione, la Pro Loco, il consorzio turistico, la Harley Davidson Sardegna, Allarm Sistem e la Protezione civile. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA