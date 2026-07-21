In piazza il maxi raduno dei camionisti 

Una serata per chi ama i motori in grande stile, ma anche per ascoltare tanta musica. Arriva a Sestu il primo grande raduno per appassionati di camion, il “Convoy Truck Day”, nel piazzale Campioni d’Italia ‘69/’70, organizzato dal Convoy Truck Team. L’appuntamento è sabato, dalle 10.30 per tutto il giorno. I camion sfileranno per le vie di Sestu e poi si raduneranno nel piazzale. «Tutto parte da mio padre Diego, in arte Geronimo, che organizzava il Galà del camionista a Dolianova fino al 2020, io porto avanti questa eredità a Sestu perché da qualche anno abito qua», racconta l’organizzatore Nicola Carboni, «lui ultimamente ha scelto un lavoro più tranquillo, ma ha trasmesso la passione a me e a mio fratello Luca fin da quando ci portava da piccoli sul camion. Non è solo un lavoro, è una passione, uno stile di vita». La sera ci sarà la musica rock di The Rosyers, il rap di Lord J, e i dj set di Stefano Puggioni e Luca Caddeo. Ingresso libero.

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