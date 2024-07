In piazza Gramsci un terreno ad alto rischio di incendio 

Rischio incendio, in piazza Emilio Lussu, simbolo della cittadina termale. Erbacce secche e altissime, tanto da coprire una Panda bianca parcheggiata da molto tempo fra i rovi, s’intravede appena il tetto. Il timore dei proprietari delle case vicine è trovarsi aggrediti dalle fiamme alte da un momento all’altro. La preoccupazione maggiore deriva dal fatto che il terreno in questione, in totale stato di degrado, confina con l’albergo Casa Diana chiuso da anni, all’asta per fallimento e, in caso di fuoco, il pericolo aumenta per via dei suoi alberi che si affacciano sulla piazza. Un vero proprio incubo che ha spinto il vicinato a chiedere aiuto al sindaco, Giorgio Zucca. «Accertato il pericolo - spiega Zucca - e verificato il mancato intervento obbligato dall’ordinanza che impone il taglio dell’erba dei cortili privati e dei rami che sporgono sui luoghi pubblici, ho inviato una lettera alla Asl del Medio Campidano e sollecitato gli uffici dell’Istituto vendita giudiziaria, ritenendoli responsabile di tanta incuria ed abbandono. Grazie a loro intervento abbiamo chiarito che il pezzo di terra a rischio incendio appartiene a un cittadino, Nino Garau, residente fuori paese».

E così ieri , l’iter da seguire è stato affidato alla polizia municipale. «Intanto - prosegue Zucca - provvederemo ad applicare le sanzioni previste dalla norma. Poi l’obbligo della pulizia in tempi stretti. Se anche questo provvedimento dovesse cadere nel vuoto, interverremo con urgenza con i nostri operai e mezzi, addossando i costi al proprietario dell’area». (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA