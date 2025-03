In piazza gli operatori socio sanitari non assunti 

«Le istituzioni hanno fatto sentire solo chiacchiere di fronte all'ingiustizia subita dai 26 operatori socio sanitari Oss esclusi dalla stabilizzazione dall’Asl di Cagliari. La situazione è insostenibile e, come già preannunciato, la protesta non si fermerà finché non verrà riconosciuto a questi professionisti lo stesso diritto al lavoro riservato agli altri Oss assunti dalla graduatoria».

Domani alle 11, davanti al palazzo del Consiglio regionale in via Roma, manifestazione di protesta e conferenza stampa indette dal comitato dei 26 Oss esclusi dalla stabilizzazione da parte della Asl cagliaritana. L'obiettivo dell'iniziativa è «denunciare l'ingiustizia per questi operatori, i cui sforzi e sacrifici durante i periodi critici della pandemia di Covid-19 non possono essere dimenticati».

Aggiunge il comitato che «le istituzioni continuano a rispondere solamente con chiacchiere. Da diversi mesi, il sindacato Usb Sanità ha lavorato attivamente per sostenere gli operatori, che hanno dimostrato la condivisione di intenti creando un comitato che possa amplificare la loro voce e protestare contro l'assenza di attenzione e rispetto ricevuta. È inaccettabile», aggiunge, «che, sebbene questi operatori siano stati inclusi nella graduatoria definitiva e ancora valida con priorità di assunzione per 137 idonei, ben 26 di loro si trovino ancora in una condizione di precarietà».

RIPRODUZIONE RISERVATA