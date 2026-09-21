In piazza d’Armi rotatoria provvisoria per i test con i bus 

Ieri mattina i jersey, i segnalatori stradali, erano già lì disposti in piazza d’Armi, pronti a delimitare la forma che avrà la nuova rotonda. Non è ancora quella definitiva, si tratta di delimitatori bianchi e rossi, posizionati secondo un progetto che verrà ancora affinato, ma per la prima volta i cagliaritani hanno potuto vedere quale spazio occuperà l’intersezione tra viale San Vincenzo e viale Merello, che per due settimane ha paralizzato il rientro a scuola e gli spostamenti verso il centro.«I segnalatori sono stati posizionati», ha confermato l’assessore all’urbanistica Yuri Marcialis. Da ieri pomeriggio la teoria è diventata pratica: sono iniziate le prime prove con i bus Ctm. Gli autobus seguiranno il tracciato provvisorio, un test cruciale per verificare se la soluzione progettata permette alle linee urbane di muoversi senza difficoltà.

I risultati determineranno il passo successivo. «Se tutto andrà bene si traccerà la segnaletica orizzontale e verranno posizionati i jersey in modo adeguato, poi si spegneranno i semafori». Le prove arrivano dopo settimane di cantiere che hanno trasformato piazza d’Armi in un nodo congestionale. L’inizio dei lavori ha coinciso con il rientro a scuola generando code quotidiane e disagi. La rotonda provvisoria è il primo passo concreto verso il ripristino della normale circolazione dell’area. Ora si attende il via libera definitivo per procedere con la sistemazione definitiva della rotatoria e la disattivazione dei semafori.

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