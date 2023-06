In piazza contro le stazioni elettriche 

La battaglia contro le stazioni elettriche previste nell’agro di Selargius continua. In prima linea c’è sempre il comitato di cittadini nato in difesa del territorio che a più riprese chiede lo stop e per il 30 giugno ha organizzato un’assemblea in piazza Su Mercadeddu. Perplessità anche da parte del Gruppo archeologico selargino che ha scritto alla referente cittadina della Soprintendenza di Cagliari per avere chiarimenti su cosa accadrà.

Il progetto

Al centro del dibattito che da settimane regna in città c’è il progetto Tyrrhenian Link, il cavo ad alta tensione che collegherà la Sardegna con la Sicilia. «Terna ha promesso ai proprietari dei terreni l’acquisto dei lotti dove ricadranno le stazioni elettriche, ritenendo così di poter avere il loro benestare», dice la portavoce del comitato cittadino Rita Corda. «In realtà la popolazione non è stata informata sui rischi idrogeologici, ambientali, paesaggistici e elettromagnetici sull’intera comunità e sui territori limitrofi. La zona», sottolinea, «è interessata da un rischio alluvionale, ed esistono attività produttive di pregio, insediamenti archeologici e perfino problematiche paesaggistiche dal momento che le stazioni avranno un’altezza di 22 metri, diventando le cattedrali di Selargius. Non si può accettare passivamente, come ha fatto l’amministrazione, che si trasformi la città in una grande “ciabatta” in cui si agganciano tutte le spine conduttrici di elettricità della Sardegna, oltretutto non per un beneficio isolano ma per soddisfare le mire di speculatori senza remore», conclude Rita Corda.

Gli archeologi

A sollevare dei dubbi c’è anche il Gruppo archeologico selargino. «Capiamo gli investimenti e la necessità per tutto il popolo sardo di questo grande intervento, l’unica cosa che ci preoccupa è che l’area era stata definita archeologica», fa notare il presidente Nanni Pulli. Qualche reperto era già emerso e catalogato, in attesa degli scavi che però non si sono mai concretizzati. «Siamo degli appassionati del passato ma anche del futuro», precisa Pulli, «vogliamo solo capire se è tutto in regola».

Nelle prossime settimane la pratica dovrebbe approdare in Consiglio comunale. Per l’occasione, assicura il sindaco Gigi Concu, «sarà convocata una riunione aperta con i tecnici di Terna, affinché si possano esprimere dubbi e chiedere spiegazioni dettagliate sul progetto».

Ma il dibattito su Terna riguarda anche la partita dei cavi elettrici aerei e dei mega tralicci che regnano nella zona industriale di Selargius, con un alto tasso di inquinamento elettromagnetico che da tempo limita una serie di attività nella zona oltre la 554. La richiesta in questo caso è di interrare gli impianti.

