Sassari.
10 novembre 2025 alle 00:41

In piazza contro l’allevamento intensivo di suini a Caniga 

A Caniga si trova “L’elefante nella stanza”. Così si chiama il comitato civico, fondato due giorni fa, che si oppone all’allevamento intensivo di suini nella borgata e, insieme alla Lav ed altre associazioni, ha protestato ieri in piazza d’Italia a Sassari contro la “porcilaia”. «Vogliamo che il Comune ci tuteli - afferma il presidente, Fabio Porcu - deve cambiare le regole di attuazione. Quello stabilimento è insalubre». Sarebbero circa mille i maiali già presenti nella struttura di Caniga, presto dovrebbero aumentare. Le conseguenze cominciano a vedersi e sentirsi. «Intanto gli odori molesti e poi i cinghiali che, attirati dai suini, smuovono la terra dappertutto». Le criticità sono però quelle che potrebbero verificarsi a breve termine. «Sappiamo - dice Pier Giuseppe Madau, vicepresidente - che ogni maialetto consuma 7 litri d’acqua al giorno. Quanto sarà il dispendio idrico per 2 mila animali?». Il rischio paventato è che l’attività dreni le capacità idriche della zona, tutte provenienti dai pozzi, lasciando le famiglie senz’acqua. «Alcuni di noi hanno fatto mutui di 20 anni - aggiunge Madau - per acquistare una casa che, a causa di questo stabilimento, non vale più niente». Sono oltre 7 mila le firme raccolte contro l’allevamento, sia online che in presenza. (e. f.)

