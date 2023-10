Le opposizioni si avvicinano alle europee del 2024: saranno con voto proporzionale, senza alleanze. Elly Schlein ha assestato qualche colpo al M5S, poi però ha dato appuntamento corale alla manifestazione organizzata dal Pd a Roma:«L'11 novembre scendiamo in piazza per costruire un’alternativa alla destra». E Giuseppe Conte non ha fatto il prezioso: «Se saremo invitati, noi ci saremo».