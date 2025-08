«In piazza contro Abbanoa, da mesi rubinetti a secco» 

Il problema dell’acqua a Burcei non si risolve e il “Comitato cittadino” prepara una protesa nella sede di Abbanoa. «Ancora non abbiamo fissato la data -dice Vittorio Monni, componente del Comitato - Abbanoa non riesce a garantire la normalità di un servizio fondamentale».

Una situazione che resta critica. La condotta che dall’acquedotto di Corongiu porta l’acqua potabile al serbatoio di Burcei, è scoppiata anche l’altro giorno e il paese è rimasto in parte nuovamente a secco. I maggiori disagi come sempre sono stati vissuti nella parte più alta dell’abitato. Ma anche più a valle il prezioso liquido sino a ieri mattina è arrivato col contagocce.

Abbanoa sta intervenendo (con tecniche particolari con le quali viene rifatta la parte interna della tubazione), per sistemare la parte più a “rischio-rottura” della rete: i primi tre chilometri partendo da Corongiu. L’intervento dovrebbe essere realizzato entro settembre. Lo dice Abbanoa assicurando che nei restanti sei chilometri di rete sino al serbatoio la condotta offre maggiore sicurezza. L’intera rete sarà sistemata entro l’anno. Almeno questi sono i tempi previsti da Abbanoa. Intanto la portata dei pozzi dentro il paese si è ridotta notevolmente scendendo dai sei litri al mezzo litro al minuto secondo. Ben poca cosa.

Per il futuro, che appare comunque lontano, non si esclude che il paese venga alimentato dall’acqua di Simbiritzi che dovrebbe arrivare prima a San Gregorio, attraverso una condotta lungo la vecchia Orientale programmata per servire i villaggi lungo il tracciato. I Comuni interessati, Quartucciu, Sinnai e Maracalagonis, hanno a disposizione oltre un milione per il solo studio del progetto. Da San Gregorio, la rete dovrebbe essere allungata sino a Burcei.

