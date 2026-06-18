In piazza con Ugo Dighero e Lino Musella 

Cultura in piazza per un'estate in città con il ricco cartellone proposto dal CeDAC: tra i protagonisti Ugo Dighero (dal Teatro dell'Archivolto ai Broncoviz), Lino Musella (David di Donatello per “Nonostante”) e Valentino Mannias (Premio Hystrio 2025 e Premio Ubu 2024, Salvatore Vinci ne “Il Mostro”), la conduttrice Silvia Boschero, lo scrittore (e attore) Matteo Porru e il comico Gianmarco Pozzoli, accanto ai Finalisti del Premio Strega Poesia 2026.

Spazio al nouveau cirque con il duo Nando e Maila e con il poliedrico clown e musicista Kulu Orr, seducenti melodie e metriche travolgenti con il concerto dell'ensemble Drum e Bass - Sardinia Opera con i Solisti del Teatro Lirico di Cagliari; sonorità metropolitane con il progetto S’ardiCity dei Malasorti e ritmi e storie del tango argentino in “Nostalgia” di e con Marta Proietti Orzella e il Gustavo Gini Ensemble. Il fascino dei giochi tradizionali sardi con Olympias e storie in giallo per giovani investigatrici e investigatrici sulle orme di Sherlock Holmes, poi due serate dedicate al tema della legalità oltre al progetto Agorai.

La centralissima piazza del Carmine diventa teatro per giochi tradizionali come barralliccu, satiu cun sa funi e pencaneddu, cuadeddus de canna e carruccius, brillias e biccus, nel duplice appuntamento con “Olympias” dedicato a grandi e piccini, mentre ragazze e ragazzi diventano protagonisti con il nuovo progetto ispirato alle avventure di Sherlock Holmes a cura dell'attrice Michela Atzeni dove i partecipanti sono chiamati a risolvere un mistero, seguendo gli indizi e raccogliendo le prove con il metodo del famoso investigatore nato dalla penna di Arthur Conan Doyle per reinventare il finale della storia.

In programma 18 appuntamenti tra giugno e settembre, con inizio alle 19.30, per animare la vita culturale del capoluogo e una delle sue piazze simbolo con spettacoli e concerti, laboratori e incontri: si parte questa sera con “Chiuso per Festa” di e con Matteo Porru (produzione 369gradi). L’ingresso è libero e gratuito.

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