In piazza con la Pfm  Il 25 aprile Iglesias, il 14 giugno Assemini 

Il tour nazionale 2025 della Pfm fa tappa in Sardegna con due appuntamenti: il primo a Iglesias (venerdì 25 aprile) e Assemini, sabato 14 giugno. Il live - denominato “Doppia Traccia” - prevede la riproposta dei grandi successi della storica formazione milanese ma anche quelli legati al recente progetto “Pfm canta De André”.

Ad Assemini la Pfm sarà la special guest dell’evento Un mare di musica con la presenza di ben 12 formazioni musicali in contemporanea distribuite su altrettanti palchi e che in questa XXII edizione racconteranno la musica italiana con tutte le sue possibili varianti (Un amre di musica made in Italy): Tributi a Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Gioacchino Rossini, Tributi a Ligabue, a Vasco Rossi e ai Litfiba, Tributo ai Pinguini Tattici Nucleari e a Lucio Battisti, Tributi a Giorgia, Mina e Laura Pausini, Tributi a Raoul Casadei, Franco Bagutti e al Liscio Romagnolo e non mancheranno i concerti dedicati ad altri cantautori e alle attualissime hits italiane 2025 rap, trap e pop.

